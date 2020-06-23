23 июня 13:37
В Омске проведут конкурс по скоростному копанию могил, а в Приморье – «дрифт» на катафалке
В Омске пройдет конкурс по скоростному копанию могил. Изначально это соревнование планировали провести в городе Артем Приморского края в рамках форума агентств по оказанию ритуальных услуг, но затем организаторы решили изменить место конкурса
Фото: реквием42.рф
В Омске пройдет конкурс по скоростному копанию могил. Изначально это соревнование планировали провести в городе Артем Приморского края в рамках форума агентств по оказанию ритуальных услуг, но затем организаторы решили изменить место конкурса.
По данным РИА Новости, на сайте конкурса были описаны условия участия: указаны размеры ямы, и было сказано, что гроб должен поместиться внутрь с первого раза.
Конкурс по скоростному рытью могил состоится в Омске во время следующей ритуальной выставки, а в Приморье пройдет «дрифт» на катафалке.