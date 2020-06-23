Депутат из УФЫ пожаловался в суд на оппозиционеров, которые назвали его «единороссом»
Депутат городского совета Уфы Андрей Носков («Единая Россия») обратился в суд с исками о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за видеороликов, снятых местным штабом Алексея Навального об акциях протеста жителей полуаварийного дома
Депутат городского совета Уфы Андрей Носков («Единая Россия») обратился в суд с исками о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за видеороликов, снятых местным штабом Алексея Навального об акциях протеста жителей полуаварийного дома.
Уфимский депутат требует признать не соответствующими действительности сведения, опубликованные в видеоролике, а также текстовые подводки к нему на страницах штаба в соцсетях. Парламентарий также требует удалить сами материалы и взыскать с оппозиционеров 100 тысяч рублей в качестве компенсации.
В ролике штаба Алексея Навального рассказывается о строительной компании ПСК-6, основанной депутатом Андреем Носковым. Эта фирма сейчас занимается возведением 34-этажного дома в 10 метрах от девятиэтажки на улице Руставели. Местные жители выступают против строительства высотки и заявляют, что общественные слушания по проекту застройки прошли с нарушением законодательства.
Депутат сообщил «Коммерсанту», что обратился в суд с защитой чести и достоинства из-за утверждения оппозиционеров о том, что он является «единороссом». Парламентарий заявил, что избрался в городскую думу в качестве самовыдвиженца. На сайте уфимского отделения «Единой России» Носков указан как член партии. «То, что я член партии, это мое личное дело», - ответил на это депутат.