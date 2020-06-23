ЕСПЧ признал незаконной внесудебную блокировку сайтов «Грани.ру» и «Каспаров.ру»
Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал незаконной блокировку на территории России сайтов оппозиционных изданий, которые были заблокированы в 2014 году без решения суда
Европейский суд по правам человека в Страсбурге признал незаконной блокировку на территории России сайтов оппозиционных изданий «Грани.ру» и «Каспаров.ру». Эти сайты были заблокированы в 2014 году без соответствующего решения суда.
Юрист Павел Чиков напомнил, что «Грани.ру» и «Каспаров.ру» были внесены в реестр запрещенной информации во внесудебном порядке по так называемому закону Лугового (автор – депутат Госдумы Андрей Луговой). Этот закон дает Генпрокуратуре право требовать блокировки сайтов с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным акциям протеста без решения суда.
В ЕСПЧ пришли к выводу, что внесудебная блокировка нарушает право СМИ на свободу распространения информации. Кроме того, в случае с «Грани.Ру» и «Каспаров.Ру» власти не сообщили, какие именно материалы привели к блокировке сайтов.
Страсбургский суд посчитал, что российские власти нарушили право указанных изданий на свободу выражения мнения и на эффективное средство правовой защиты. ЕСПЧ присудил истцам компенсацию в размере 10 тысяч евро каждому.