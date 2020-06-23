Минприроды России предложило значительно сократить зоны нетушения лесных пожаров
Согласно действующему законодательству, к зонам пожарного контроля, где региональным властям разрешается не тушить пожары, относятся леса, «расположенные на труднодоступных и удаленных территориях»
Министерство природы предложило радикально сократить зоны, в которых закон разрешает не тушить лесные пожары. Согласно действующему законодательству, к зонам пожарного контроля, где региональным властям разрешается не тушить пожары, относятся леса, «расположенные на труднодоступных и удаленных территориях». Однако на такие зоны приходится почти половина всего лесного фонда России (532 млн гектар из 1,1 млрд гектар).
После масштабных лесных пожаров 2019 года, которые разрослись из-за отказа региональных властей тушить огонь на удаленных территориях, Минприроды предложило ввести изменения в законодательство. Так, ведомство предлагает относить к зонам контроля только «нелесные земли, которые расположены в резервных лесах»: каменистые участки и части тундры, где лес не растет. Такие участки составляют около 6% от всей площади лесного фонда России, сообщает «КоммерсантЪ».
Во Всемирном фонде дикой природы (WWF России) считают, что предложенная Минприроды мера особо не поможет в борьбе с лесными пожарами, поскольку средств на тушение пожаров в бывших зонах контроля все равно будет недостаточно.