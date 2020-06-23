В соцсети Facebook появилась мошенническая реклама от имени Сбербанка
В социальной сети Facebook распространяется фейковая реклама от лица Сбербанка, в которой пользователям предлагается перейти по ссылке и получить на банковскую карту до 600 тысяч рублей
В социальной сети Facebook распространяется фейковая реклама от лица Сбербанка, в которой пользователям предлагается перейти по ссылке и получить на банковскую карту до 600 тысяч рублей. В сообщении говорится, что государственный банк «раздает гражданам деньги в связи с текущей ситуацией», сообщает «КоммерсантЪ».
В пресс-службе Альфа-банка сообщили, что столкнулись с похожей проблемой. В социальных сетях неизвестные распространяют ссылки на поддельные сайты банка, с помощью которых у клиентов выманивают платежные данные. Пользователям мошенники также предлагают материальную помощь от лица банка.
Клиентам банков предлагают ввести личные данные, в том числе, данные карты, но в итоге те лишаются своих средств. В случае со Сбербанком мошенники, вероятно, предлагают заполнить анкету и отправить небольшой «обеспечительный платеж», а затем пропадают.
В Facebook заверили, что ведут борьбу с мошеннической рекламой, однако в Сбербанке на это отметили, что результатов этой борьбы они не заметили. «Появление на площадках такого уровня подобных объявлений вызывает недоумение. Это демонстрация неспособности обеспечить безопасность контента», - заявил в госбанке.