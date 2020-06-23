Петербургский уголовный розыск заинтересовался «игрушечным наномитингом» против поправок в Конституцию
Поскольку из-за пандемии коронавируса любые массовые мероприятия в стране запрещены, поэтому «митинговали» против поправок в Конституцию игрушки
Фото: ТВК
В Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска проводят проверку по факту проведения «игрушечного наномитинга» против принятия поправок в Конституцию. Силовики пришли по месту жительства пресс-секретаря движения «Весна» Сони Уляшевой, чтобы расспросить об этой акции. Об этом девушка сообщила порталу «ОВД-Инфо».
«Игрушечный наномитинг» прошел 21 июня на Марсовом поле в Петербурге. Поскольку из-за пандемии коронавируса любые массовые мероприятия в стране запрещены, поэтому «митинговали» против поправок в Конституцию игрушки.
Организаторы акции сфотографировали игрушки с плакатами «Этот плебисцит игрушечней нас», «Пластмассовый мир победил», «Мы вам не игрушки», «Кукловоду пора выйти из игры», «Лучше поправьте медицину в России».
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