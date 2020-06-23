В Туве из-за роста числа заразившихся коронавирусом приостановили работу общественного транспорта
В столице республики Тува Кызыле в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом до особого распоряжения полностью остановлена работа общественного транспорта
В столице республики Тува Кызыле в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом до особого распоряжения полностью остановлена работа общественного транспорта. Местным жителям власти запретили выезжать за пределы населенных пунктов, в которых они проживают.
В заявлении мэрии Кызыла говорится, что с учетом «крайне неблагоприятной эпидемиологической обстановки» и на основании рекомендации регионального управления Роспотребнадзора, было принято решение с 23 июня ограничить пассажирские перевозки по городским и пригородным маршрутам до особого распоряжения.
Сейчас в Туве ежедневно выявляются 140-150 случаев заражения COVID-19. Медики говорят, что большинство случаев заражения вирусом произошло от внутрисемейных и родственных контактов. Одновременно с этим растет число «тяжелых» больных.
Тувинские больницы сейчас работают на пределе своих возможностей.
Городские власти рекомендуют жителям воздержаться от посещения общественных мест, а в случае выхода на улицу соблюдать социальную дистанцию, надевать маски, перчатки и использовать антисептические средства.
По данным на 23 июня, в Туве общее число заболевших составляет 3 435 человек, из которых умерло три человека.