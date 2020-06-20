Очередной потоп в Москве после сильного дождя объяснили попаданием листвы в стоки
Чиновник заявил, что опавшая листва затруднила сток воды в ливневой канализации, что во время сильного дождя привело к затоплению некоторых участков дорог, дворов и подземных переходов
Вице-мэр Москвы Петр Бирюков, который курирует жилищно-коммунальное хозяйство, назвал причиной потопа в столице попадание листвы в ливневую канализацию.
Чиновник заявил, что опавшая листва затруднила сток воды в ливневой канализации, что во время сильного дождя привело к затоплению некоторых участков дорог, дворов и подземных переходов.
Петр Бирюков в беседе с агентством ТАСС заявил, что в затопленные районы оперативно прибыли аварийные бригады, которые откачали воду и убрали решетки с водоприемных колодцев.
Чиновник посетовал, что за несколько часов на Москву обрушилось до 70% месячной нормы осадков. В результате на Варшавском шоссе затопило участок проезжей части и подземный переход. Социальные сети заполонили фотографии и видео стоящих в воде машин и полностью затопленных переходов.
Примечательно, что после московских потопов в 2016 году мэр столицы Сергей Собянин обещал устранить проблемы с ливневой канализацией (которую местами просто забыли сделать при благоустройстве улиц) и избавить город от затоплений. Как оказалось, что к 2020 году ситуация в Москве несильно изменилась.