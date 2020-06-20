Американский производитель мороженого отказался от названия «эскимо» из-за эскимосов
Американская компания Dreyer's отказалась от использования слова «эскимо», чтобы не обижать эскимосов (коренной народ, проживающий на территориях Гренландии, канадского Нунавута, Аляски и восточных районов Чукотки)
Американская компания Dreyer's отказалась от использования слова «эскимо», чтобы не обижать эскимосов (коренной народ, проживающий на территориях Гренландии, канадского Нунавута, Аляски и восточных районов Чукотки).
Слово «эскимо» компания решила убрать из названия мороженого Eskimo Pie. В логотипе и рекламе десерта используется образ мальчика в традиционной одежде эскимосов, состоящей из штанов, рубашки без ворота и шапки, сообщает ТАСС.
Маркетолог Dreyer’s Элизабелл Маркес заявила, что компания выступает за равноправие и считает термин «эскимо» - уничижительным.
Такое решение в компании приняли на фоне массовых протестов в США, поводом для которых стало убийство полицейским афроамериканца при задержании. Участники протестов обвиняют власти в дискриминации темнокожего населения.