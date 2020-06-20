Журналист Юрий Дудь назвал голосование за обнуление президентских сроков Владимира Путина «позором»
Известный журналист Юрий Дудь опубликовал в Instagram пост, в котором назвал позором голосование по поправкам в Конституцию РФ. Его публикация набрала сотни тысяч «лайков»
Известный журналист Юрий Дудь опубликовал в Instagram пост, в котором назвал позором голосование по поправкам в Конституцию РФ. Его публикация набрала сотни тысяч «лайков».
Юрий Дудь заявил, что единственным смыслом этого голосования является нахождение Владимира Путина у власти до 2036 года. Журналист напомнил, что в 2008 году Путин пообещал, что не станет нарушать Конституцию и баллотироваться на третий президентский срок, потому что он «никогда не чувствовал зависимости от власти».
Сам Дудь пока не определился, будет ли он бойкотировать голосование по поправкам или проголосует против.
Напомним, что в списке поправок в Конституцию есть пункт об обнулении всех четырех президентских сроков Владимира Путина, что даст ему возможность снова баллотироваться в главы государства. При этом в ходе агитационной кампании власти не упоминают самую резонансную поправку и делают упор на пункты о защите традиционных семейных ценностях, защите русского языка, обязательную индексацию пенсий и прожиточного минимума. Проголосовать гражданам предлагается сразу за весь пакет поправок.