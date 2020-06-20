20 июня 03:01
Якутский избирком потратил 1,3 млн рублей на покупку ткани цветов российского флага
Центризбирком республики Якутия приобрел 2350 метров «Ткани триколор для столов» общей стоимостью 1 339 500 рублей. Один метр ткани цветов российского флага обойдется бюджету в 570 рублей
Центризбирком республики Якутия приобрел 2350 метров «Ткани триколор для столов» общей стоимостью 1 339 500 рублей. Один метр ткани цветов российского флага обойдется бюджету в 570 рублей.
На портале госзакупок отмечается, что ткань для столов была закуплена по самой низкой цене. Однако журналисты SakhaNews изучили рынок ткани и пришли к выводу, что такую ткань можно было заказать по цене от 75 рублей до 90 рублей за погонный метр. Таким образом, общая закупка обошлась бы бюджету в 211 тысяч рублей.
Ткань «триколор» якутский избирком планирует использовать для оформления участков для голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию.
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