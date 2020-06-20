Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз
Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз. Теперь иностранные граждане с белорусскими визами смогут въехать в Россию, а иностранцы с российскими визами – в Белоруссию
Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз. Теперь иностранные граждане с белорусскими визами смогут въехать в Россию, а иностранцы с российскими визами – в Белоруссию. Соответствующий документ 19 июня подписали главы Министерств иностранных дел двух стран Сергей лавров и Владимир Макей.
Иностранные граждане смогут посещать Россию по белорусским визам и пребывать на ее территории до окончания срока действия въездного документа. Аналогичные правила распространяются на российские визы в Белоруссии, сообщает РИА Новости.
Напомним, что сейчас на российско-белорусской границе временно действует пограничный контроль в связи с решением Москвы закрыть границу на въезд и выезд из-за пандемии коронавируса. Белорусские власти свои границы не закрывали.