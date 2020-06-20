Связанная с главой ВТБ крымская винодельня незаконно присвоила участок государственной земли
Винодельня Alma Valley, которую связывают с главой госбанка ВТБ Андреем Костиным, незаконно присвоила себе землю площадью 0,8 га, которая находится в собственности республики Крым. Росреестр потребовал устранить нарушения
Винодельня Alma Valley, которую связывают с главой госбанка ВТБ Андреем Костиным, незаконно присвоила себе землю площадью 0,8 га, которая находится в собственности республики Крым.
Baza со ссылкой на государственный реестр проверок сообщает, что управляющая винодельней компания присоединила к своим землям примыкающие участки с четырех сторон. Сейчас площадь Alma Valley составляет 270 га.
Росреестр выявил нарушение Земельного кодекса и потребовал от компании ООО «Инвест Плюс» устранить их до 26 июня. Управляющей компании также был назначен штраф в размере 105 тысяч рублей.
Ранее «Открытые медиа» сообщали, что крымская винодельня Alma Valley связана с госбанкиром Андреем Костиным. Операционная компания винодельни «Инвест плюс» принадлежит фирме «Ист инвестментс», которой в свою очередь владеет офшор с Британских Виргинских островов. «Ист инвестментс» также владеет компанией «Фориан», которой в 2015-2017 годах г-н Костин владел напрямую. Сам банкир свою связь с винодельней Alma Valley отрицает.
Винодельня Alma Valley не единственная недвижимость в Крыму, находящаяся в собственности связанных с главой ВТЮ копаний. Так, в 2017 году «Инвест резерв» (дочерняя компания «Инвест плюс») приобрела 1000 га виноградников в Севастополе.