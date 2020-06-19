Орловская прокуратура заинтересовалась словами врача о нехватке мест в больницах
Прокуратура Орловской области назначила проверку по факту заявления главного внештатного инфекциониста региона Виктории Адоньевой о нехватке мест в больницах
Прокуратура Орловской области назначила проверку по факту заявления главного внештатного инфекциониста региона Виктории Адоньевой о нехватке мест в больницах.
Инфекционист и завотделением гепатологическим центром местной больницы имени Боткина в интервью «Орловским новостям» заявила, что в областном центре не хватает мест в больницах для лечения пациентов с коронавирусом. Врач также высказала мнение, что проведение голосования по поправкам в Конституцию 1 июля приведет к увеличению числа заразившихся.
«Класть нам уже некуда. У меня осталось 20 коек, и я сегодня закрою больницу. Семашко уже закрыта, тубдиспансер тоже. Пусть голосует, кто хочет, но в городе больше коек нет», - заявила Виктория Адоньева.
Инфекционист также предупредила, что лечить пациентов тоже будет некому, поскольку медики также заражаются, болеют и даже умирают.