Глава «Альянса врачей» потребовала возбудить дело против главы Роспотребнадзора по закону о «фейк-ньюс»
Глава независимого профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева обратилась с заявлением в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по статье о «фейк-ньюс» в отношении главы Роспотребнадзора Анны Поповой
Глава независимого профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева обратилась с заявлением в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по статье о «фейк-ньюс» в отношении главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Поводом для обращения в СКР стало заявление чиновницы о низкой смертности медицинских работников от коронавируснй инфекции.
Анастасия Васильева сообщила, что глава Роспотребнадзора в мае заявляла, что в России «нет никакой угрожающей статистики», говорящей о большом количестве умерших от коронавируса врачей. Однако 18 июня глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила о смерти 489 медиков от COVID-19. Позже в ведомстве назвали эту статистику «неофициальной».
Глава «Альянса врачей» считает, что заявления Анны Поповой о том, что в России «все в порядке, что достаточно средств защиты и нет никакой опасности, «приводит к тому, что не повышается та значимость ситуации, которая должна быть по обеспечению средствами защиты, по обеспечению персонала и медики продолжают умирать».
«Обесценивается жизнь медика, работа медика и защита медицинского работника», - отметила Анастасия Васильева.