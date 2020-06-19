19 июня 16:00
Власти Франции взыскали с экс-сенатора Виталия Малкина 1,7 млн долларов налогов за шале в Куршевеле
Французский суд взыскал с бывшего сенатора Виталия Малкина 1,7 млн долларов налоговой задолженности за шале на элитном горнолыжном курорте Куршевель, рыночная стоимостью которого составляет 35 млн долларов
Французский суд взыскал с бывшего сенатора Виталия Малкина 1,7 млн долларов налоговой задолженности за шале на элитном горнолыжном курорте Куршевель, рыночная стоимостью которого составляет 35 млн долларов. Шале зарегистрировано на люксембургскую компанию.
Агентство Bloomberg сообщает, что власти Франции в последнее время активно взялись за взыскание налогов на недвижимость, которая оформлена на компании-оболочки в других юрисдикциях. Ранее власти взыскали 1,56 млн евро налогов с бизнесмена Искандера Махмудова, который владеет виллой на Лазурном берегу.
Виталий Малкин в 1990-е годы был партнером Бориса Иванишвили по банку «Российский кредит». С 2004 по 2013 гг. он был членом Совета Федерации от республики Бурятия.