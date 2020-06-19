Центробанк РФ снизил ключевую ставку до рекордных 4,5%
Регулятор объяснил снижение ключевой ставки «слишком сильным воздействием дезинфляционных факторов», которые еще больше замедляют экономический рост в условиях пандемии коронавируса
Центробанк России рекордно снизил ключевую ставку на один процентный пункт. Теперь годовая ставка составляет 4,5%. Это сама низкая ключевая ставка за всю историю современной России.
Регулятор объяснил снижение ключевой ставки «слишком сильным воздействием дезинфляционных факторов», которые еще больше замедляют экономический рост в условиях пандемии коронавируса. При таких показателях инфляция рискует слишком сильно отклониться от заданной цели в 4% годовых. В середине июня инфляция составляла 3,1%.
Напомним, ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла о том, что финансовые власти и дальше будут снижать ключевую ставку в течение 2020 года, а накануне заседания совета директоров ЦБ эксперты прогнозировали снижение ставки именно на один процент.
В текущем году Центробанк уже трижды снижал ключевую ставку.