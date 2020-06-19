Леонид Гозман попросил СКР возбудить уголовное дело против президента из-за голосования и Парада Победы
Политик Леонид Гозман направил в СКР заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении президента Владимира Путина, из-за проведение голосования по поправкам в Конституцию и Парада Победы во время пандемии коронавируса
Политик Леонид Гозман направил в Следственный комитет России заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении президента Владимира Путина. Поводом для подачи заявления стало проведение голосования по поправкам в Конституцию и Парада Победы во время пандемии коронавируса.
Леонид Гозман считает, что проведение массовых мероприятий в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации подпадает под статью о приготовлении к убийству.
«Парад и голосование во время эпидемии не являются мероприятиями, непосредственно необходимыми для защиты интересов граждан и безопасности страны. Во время голосования и парада неизбежны заражения, а с учетом высокой летальности вируса часть зараженных умрет», - указал политик в своем заявлении.
Г-н Гозман также отметил, что поскольку Владимир Путин давно работает удаленно, то осознает всю опасность коронавирусной инфекции. Тем не менее, он принял решение о проведении военного парада и голосования, хотя в России ежедневно регистрируются около 8 тысяч новых случаев заражения COVID-19.