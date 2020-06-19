Московские ЗАГСы возобновили работу в докарантинном режиме
Московские ЗАГСы с 23 июня возобновляют свою работу в прежнем режиме. Это значит, что зарегистрировать брак можно будет в торжественной обстановке – с гостями и под живую музыку
Московские ЗАГСы с 23 июня возобновляют свою работу в прежнем режиме. Это значит, что зарегистрировать брак можно будет в торжественной обстановке – с гостями и под живую музыку.
Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что после снятия рада карантинных ограничений, церемонии бракосочетания снова будут проходить в красивых залах под звуки марша Мендельсона, с поздравительной речью ведущей, обменом кольцами и гостями. Правда гости должны будут соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски.
Напомним, что в связи с пандемией коронавируса с 28 марта число гостей на свадебной церемонии было сокращено до пяти человек, а вначале апреля торжественные церемонии вообще отменили. Браки регистрировались без гостей, фотографов и музыкантов. Тем не менее, за время действия карантинных ограничений в столичных ЗАГСах заключили более 5 тысяч браков.