Главред «Ведомостей» запретил к публикации колонку о нарушениях при организации голосования по поправкам в Конституцию
Новый главный редактор газеты «Ведомости» Андрей Шмаров запретил публиковать редакционную колонку о нарушениях при организации голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию. Материал был основан на докладе организации в защиту прав избирателей «Голос»
Новый главный редактор газеты «Ведомости» Андрей Шмаров запретил публиковать редакционную колонку о нарушениях при организации голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию. Материал был основан на докладе организации в защиту прав избирателей «Голос».
Автор редакционных статей Владимир Рувинский написал в Facebook, что за три года его работы в «Ведомостях» - это первый случай отказа в публикации колонки. «Каких-либо объяснений от Шмарова по поводу его действий я не получал. Но, очевидно, дело не в тексте, а в теме - нарушения в кампании по изменению Конституции на основе доклада «Голоса». Что ж, это должно было произойти, я просто фиксирую конец прежних „Ведомостей“», - сообщил журналист.
Владимир Рувинский опубликовал этот материал на своей странице в Facebook. В колонке говорится о массовых нарушениях законодательства в форме агитации за участие в голосовании по поправкам к Конституции и административной мобилизации граждан. «Голос» сообщает, что только на местном уровне нарушения выявлены в 50 регионах.
Напомним, ранее Андрей Шмаров (тогда еще и.о. главного редактора) снял с сайта «Ведомостей» критическую колонку профессора Чикагского университета Константина Сонина о главе «Роснефти» Игоре Сечине, а также запретил журналистам ссылаться на данные социологических опросов «Левада-центра» и критиковать обнуление президентских сроков Владимира Путина.
После утверждения Андрея Шмарова в должности главного редактора о своем увольнении заявили все пять заместителей главреда.