Росавиация потребовала от авиакомпаний и аэропортов информировать граждан о голосовании по поправкам
Глава Росавиации Александр Нерадько обязал авиакомпании и операторов аэропортов информировать пассажиров о голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию, которое состоится 1 июля
Глава Росавиации Александр Нерадько обязал авиакомпании и операторов аэропортов информировать пассажиров о голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию, которое состоится 1 июля. Соответствующее письмо получили все территориальные управления Росавиации.
Информация о предстоящем голосовании должна быть размещена на сайтах авиакомпаний и в бортовых журналах, на стойках регистрации, а также в зонах вылета и прилета. Также авиаперевозчики и аэропорты должны организовать аудио- и видеоинформирование пассажиров в самолетах и терминалах, сообщают «Ведомости».
Александр Нерадько потребовал от глав территориальных управлений Росавиации отчитаться о выполнении его поручения до 20 июня.
Стоит отметить, что вопросы, связанные с проведением голосования и информирования о нем населения, выходят за рамки полномочий Росавиации.