Московская полиция разогнала массовую вечеринку на Кузнецком мосту
Москвичи поздно вечером 18 июня устроили масштабную вечеринку на Кузнецком мосту вопреки запрету городских властей на проведение массовых мероприятий. Разгонять отдыхающих пришлось сотрудникам полиции
Фото: Mash
Москвичи поздно вечером 18 июня устроили масштабную вечеринку на Кузнецком мосту вопреки запрету городских властей на проведение массовых мероприятий. Разгонять отдыхающих пришлось сотрудникам полиции.
Telegram-канал Mash опубликовал видеозапись с вечеринки с участием сотен людей. На этом видео москвичи танцуют на улицах и не соблюдают социальную дистанцию. Большинство из них были без защитных масок.
По данным телеграмм-канала, люди собрались послушать диджея Дениса Фроса, который играл в одном из баров.
Посткарантинную вечеринку прервали сотрудники полиции. Несколько человек были задержаны.