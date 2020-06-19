В центре Москвы из-за карантинных ограничений закрылись 112 магазинов и кафе
Режим самоизоляции и режим нерабочих дней, введенные вместо карантина, не смогли пережить 4% от общего количества торговых точек, которые располагались на основных торговых улицах столицы
В Москве на 18-ти главных торговых улицах города из-за карантинных ограничений закрылись насовсем 112 магазинов и заведений общественного питания.
РБК со ссылкой на исследование сервиса 2ГИС сообщает, что режим самоизоляции и режим нерабочих дней, введенные вместо карантина, не смогли пережить 4% от общего количества торговых точек, которые располагались на основных торговых улицах столицы.
Одновременно с этим с конца марта по начало июня на этих улицах открылись 39 новых заведений, поэтому общее количество ресторанов и магазинов сократилось на 3%.
Больше других из-за пандемии коронавируса пострадали заведения общепита. По состоянию на начало июня на основных торговых улицах закрылись 62 заведения, а открылись только 16.
Напомним, что заведениям общепита московские власти разрешили открыться с 15 июня в рамках очередного этапа снятия ограничений. Но пока кафе и рестораны могут принимать посетителей только на летних верандах с соблюдением социальной дистанции.