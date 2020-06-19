Журналиста «Дождя» вызвали в Центр «Э» из-за репортажа о скупке голосов за поправки в Конституцию
Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Москве (Центр «Э») вызвал корреспондента телеканала «Дождь» Антона Баева для дачи показаний по поводу его репортажа о скупке голосов в поддержку поправок в Конституцию
Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Москве (Центр «Э») вызвал корреспондента телеканала «Дождь» Антона Баева для дачи показаний по поводу его репортажа о скупке голосов в поддержку поправок в Конституцию.
Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко подтвердил «Интерфаксу», что вызов Антона Баева к следователям связан с его материалом о привлечении граждан к созданию фейковых аккаунтов на портале mos.ru с помощью «левых» СИМ-карт для последующего участия в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.
Ранее полицейские из-за резонансного репортажа уже приезжали в редакцию «Дождя» и пытались увезти журналиста, но в этом им помешал юрист телеканала.
Отметим, что государственные телеканалы назвали репортаж Антона Баева «фейковой новостью», которая распространяется по указанию Запада.