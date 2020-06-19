19 июня 11:39
Сбербанк ввел комиссию на все денежные переводы через банкоматы
Ранее Сбербанк сообщил о планах ввести комиссию для клиентов, которые переводят более 50 тысяч рублей в месяц через банкоматы, «Сбербанк Онлайн» и sms-сообщения
Государственный Сбербанк ввел комиссию в размере 1% за все переводы денежных средств через банкоматы. Комиссию начали взимать еще со 2 июня.
В пресс-службе Сбербанка «Коммерсанту» сообщили, что на переводы через банкоматы приходится около 1% всех операций кредитно-финансовой организации.
Ранее Сбербанк сообщил о планах ввести комиссию для клиентов, которые переводят более 50 тысяч рублей в месяц через банкоматы, «Сбербанк Онлайн» и sms-сообщения. Такое решение стало ответом на вступление в силу федерального закона об отмене «банковского роуминга», который запрещает брать комиссию за переводы между клиентами одной организации, проживающих в разных регионах.