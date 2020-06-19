Более 30 российских регионов отказались проводить Парад Победы из-за коронавируса
От проведения военных парадов 24 июня по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне отказались уже 35 российских регионов. В некоторых субъектах мероприятия могут состояться, но зрителей на них не пустят
От проведения военных парадов 24 июня по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне отказались уже 35 российских регионов. В некоторых субъектах мероприятия могут состояться, но зрителей на них не пустят в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Так, от Парада Победы отказались власти Алтайского края и Рязанской области, а в Татарстане парад проведут без зрителей. Региональные власти опасаются роста числа заразившихся коронавирусом.
Ранее в Минобороны РФ составили список городов, где военные парады должны пройти обязательно вне зависимости от эпидемиологической обстановки. В этот перечень вошли 28 городов - Волгоград, Керчь, Москва, Мурманск, Новороссийск, Санкт-Петербург, Севастополь, Смоленск, Тула, Белогорск, Владивосток, Владикавказ, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Каспийск, Новосибирск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Самара, Североморск, Симферополь, Ставрополь, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск, Чита и Южно-Сахалинск.
В остальных регионах решения о проведении Парадов Победы принимают губернаторы. Согласно последним данным, мероприятия не состоятся в Перми, Белгороде, Орле, Петропавловске-Камчатском, Ярославле, Пскове, Саранске, Оренбурге, Нижней Тагиле, Курске, Челябинске, Вологде, Пензе, Якутске, Пятигорске, Тюмени, Иркутске, Твери, Ржеве, Кирове, Сургуте, Сыктывкаре, Уфе, Рязани, Барнауле и Казани.
В Новосибирске, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Владикавказе, Хабаровске, Волгограде, Белгороде, Ставрополе и Улан-Удэ парады пройдут без зрителей, сообщает Znak.com.