19 июня 10:51
В России за сутки коронавирусной инфекцией заразились еще 7 972 человека
В оперштабе по контролю за распространением болезни сообщили, что полностью излечились на сегодняшний день 324 406 человек. За сутки в разных регионах скончался 181 пациент с подтвержденным COVID-19. Общее число умерших составляет 7 841 человек
В России число заразившихся коронавирусной инфекцией увеличилось до 569 063 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 7 972 новых случая заражения.
В оперштабе по контролю за распространением болезни сообщили, что полностью излечились на сегодняшний день 324 406 человек. За сутки в разных регионах скончался 181 пациент с подтвержденным COVID-19. Общее число умерших составляет 7 841 человек.
В Москве за сутки выявлено 1 136 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области – 646, в Петербурге – 228, в Нижегородской области – 219, в Свердловской области – 254, в Ростовской области – 139, в Красноярском крае- 151, а в Ханты-Мансийском АО – 259.