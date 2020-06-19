Причиной смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева назвали сердечно сосудистую недостаточность
Стала известная точная причина смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, который ушел из жизни в реанимации петербургской больницы вечером 18 июня
Стала известная точная причина смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, который ушел из жизни в реанимации петербургской больницы вечером 18 июня. Заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Раиса Конашкова сообщила агентству ТАСС, что экс-чиновник скончался от прогрессирующей сердечно сосудистой недостаточности.
Конашкова рассказала, что Михаил Игнатьев несколько раз обращался за медицинской помощью еще в 2019 году, а в феврале текущего года попал в больницу в тяжелом состоянии. Экс-губернатор пережил обширный инфаркт в связи с чем, у него сформировалась и прогрессировала тяжелая сердечная недостаточность, которая осложнялась нарушением функционирования внутренних органов.
В мае у Игнатьева была диагностирована двусторонняя пневмония. Также ранее общалось, что у бывшего губернатора выявили коронавирусную инфекцию.