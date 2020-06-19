Павел Дуров пообещал сохранить тайну переписки в Telegram после разблокировки мессенджера
Бизнесмен отметил, что разблокировка Telegram не означает, что пользователи лишатся права на конфиденциальность, поскольку тайна переписки является «фундаментальным принципом» мессенджера
Основатель Telegram Павел Дуров, комментируя разблокировку мессенджера на территории России, заверил пользователей в сохранении тайны их личной переписки.
Бизнесмен отметил, что разблокировка Telegram не означает, что пользователи лишатся права на конфиденциальность, поскольку тайна переписки является «фундаментальным принципом» мессенджера.
Павел Дуров также отметил, что отказ российских властей от блокировки мессенджера повысит стабильность и скорость работы мобильного приложения Telegram. Кроме того, теперь станут доступны прямые веб-ссылки на каналы и сервисы, что приведет к росту числа участников каналов и чатов.
Напомним, 18 июня Роскомнадзор объявил об отмене блокировкиTelegram. Соответствующее решение было принято после консультаций с Генпрокуратурой.
Telegram был заблокирован на территории России весной 2018 года из-за отказа администрации сервиса предоставить ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Несмотря на все усилия Роскомнадзора, мессенджер оставался доступным для большинства российских пользователей. Более того, свои каналы в Telegram стали активно создавать различные государственные ведомства.