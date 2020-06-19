19 июня 06:49
На Кузбассе возбудили дело по факту хищения 250 млн рублей из фонда ОМС
В региональном управлении МВД пояснили, что по делу проходят коммерческий директор и управляющий ряда медицинских организаций. По решению суда они будут находиться под домашним арестом
В Кемеровской области силовики задержали подозреваемых в хищении более 250 млн рублей из средств фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).
В региональном управлении МВД пояснили, что по делу проходят коммерческий директор и управляющий ряда медицинских организаций. По решению суда они будут находиться под домашним арестом.
Согласно материалам дела, в период с 2016 года подозреваемые создали в Кемерово и Новокузнецке сеть частных медицинских центров, которые фактически не оказывали услуги гражданам, но получали выплаты по системе ОМС. Руководство сети готовило фиктивные отчеты о проделанной работе с использованием подложных документов.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.