Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался от коронавирусной пневмонии
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда он был госпитализирован в конце мая с двусторонней пневмонией и высоким процентом поражения легких. У экс-губернатора был выявлен коронавирус
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда он был госпитализирован в конце мая с двусторонней пневмонией и высоким процентом поражения легких. У экс-губернатора был выявлен коронавирус.
Информацию о кончине 58-летнего Михаила Игнатьева подтвердили «Интерфаксу» в правительстве Чувашии.
Михаил Игнатьев был отправлен в отставку в январе текущего года после скандала с передачей региональному управлению МЧС новой техники. Во время мероприятия губернатор вынудил офицера подпрыгивать за ключом от противопожарной машины. С должности Игнатьев был снят с формулировкой «в связи с утратой доверия».
Позже бывший губернатор обратился в Верховный суд с требованием признать его отставку незаконной, а также предоставить ему дополнительные социальные гарантии.
Верховный суд должен был рассмотреть иск Михаила Игнатьева в части, где он оспаривает увольнение в связи с утратой доверия, 30 июня. Требование о дополнительных соцгарантиях суд рассматривать отказался.