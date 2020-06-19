В Подмосковье исторически значимый лес решили вырубить ради строительства VIP-поселка
Исторический Липкинский лес в Одинцовском районе Московской области хотят отдать под застройку. Лес планируется вырубить и построить элитные коттеджные поселки
Исторический Липкинский лес в Одинцовском районе Московской области хотят отдать под застройку. Лес планируется вырубить и построить элитные коттеджные поселки.
Липкинский лес известен тем, что в годы Отечественной войны 1812 года здесь блуждало войско Наполеона, а в 1941 году он стал местом кровавых боев за Москву. В лесу до сих находят останки солдат. Фактически участок является кладбищем, что подтверждает историческая экспертиза, сообщает «Лента.ру».
Местные жители рассказали, что в 2017 году выяснилось, что администрация Одинцовского района продала права на лес агрокомплексу «Горки-2» по цене 66 копеек за «квадрат». Затем этот участок попал в генплан развития Московской области. Первоначально власти говорили о застройке 34 га земли, однако позже площадь потенциальной стройки выросла до 726 га.
Жители района винят в сложившейся ситуации нынешнего замглавы Рослесхоза, а тогда начальника комитета лесного хозяйства Московской области Ивана Советникова. По версии активистов, чиновник воспользовался законом о лесной амнистии (передача в собственность гражданам земель лесного фонда, на которых давно стоят капитальные строения) и отдал некоторые особо охраняемые природные территории под аренду. Например, в аренду был сдан участок леса между деревнями Палицы и Маслово.
Аналогичная участь постигла и Липкинский лес. По словам активистов, Советников распорядился «провести через суд» 726 гектаров реликтового леса и изъять его из государственной собственности, отдав застройщикам.