Сотрудники петербургского метро пожаловались на принуждение к участию в досрочном голосовании
Проголосовать они должны строго на конкретных избирательных участках, при этом «не важно как», потому что главное – обеспечить явку. Эти участки будут организованы на территории ГУП «Петербургский метрополитен»
Сотрудники петербургского метрополитена пожаловались на принуждение к участию в досрочном голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Сотрудник подземки Сергей Лазарев сообщил изданию «МБХ медиа», что за участие в досрочном голосовании начальство пообещало работникам два отгула и зарплату за два дня в размере 6 тысяч рублей.
Проголосовать они должны строго на конкретных избирательных участках, при этом «не важно как», потому что главное – обеспечить явку. Эти участки будут организованы на территории ГУП «Петербургский метрополитен».
Представитель организации «Наблюдатели Петербурга» заявил, что властям важно «нагнать явку» на досрочном голосовании за счет контролируемого привода бюджетников, а перед подсчетом голосов 1 июля они подменят бюллетени с нужным результатом.