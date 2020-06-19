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19 июня 02:41

Государственные СМИ назвали «фейком» репортаж «Дождя» о скупке голосов за поправки в Конституцию

Государственный телеканал «Россия 1» показал фрагмент репортажа журналиста «Дождя» Антона Баева о покупке голосов в поддержку поправок в Конституцию и назвал его «фейком»

Государственные СМИ назвали «фейком» репортаж «Дождя» о скупке голосов за поправки в Конституцию

Государственный телеканал «Россия 1» показал фрагмент репортажа журналиста «Дождя» Антона Баева о покупке голосов в поддержку поправок в Конституцию и назвал его «фейком».

Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева сказала, что за прошедшую неделю количество «лживых публикаций» о предстоящем голосовании «выросло в шесть раз». Одним из примеров «лживых публикацией» журналистка назвала репортаж Баева. Скабеева добавила, что подобные материалы публикуют «вруны, выполняющие заказ из-за рубежа».

После выхода программы главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко поблагодарил государственный телеканал за рекламу столь важного репортажа, поскольку «Дождь» отключен от крупных кабельных и спутниковых сетей.

Дзядко также заявил, что «Дождь» не получает денег от каких-либо государств, и в отличие от «России 1» существует за счет подписки и пожертвований от зрителей.

Напомним, что в репортаже Антона Баева говорится о том, что москвичам за деньги предлагают зарегистрировать несколько аккаунтов на портале mos.ru и проголосовать за поправки в Конституцию, включая обнуление президентских сроков Владимира Путина. Для каждой такой регистрации организаторы выдают отдельную SIM-карту.

Сейчас московская полиция проводит проверку этой информации по обращению столичного горизбиркома. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «абсолютной чушью» репортаж «Дождя».

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