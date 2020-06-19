В Екатеринбурге участковый избирком отказался проводить голосование по поправкам в Конституцию
Участковая избирательная комиссия № 1503 коллегиальным решением отказалась от участия в организации всероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию
В Екатеринбурге участковая избирательная комиссия № 1503 коллегиальным решением отказалась от участия в организации всероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию.
Член УИК и координатор местного отделения «Открытой России» Владислав Постников сообщил «МБХ медиа», что на последнем заседании УИК 11 из 12 членов комиссии проголосовали за отказ проводить голосование в условиях пандемии коронавируса. Члены комиссии были очень недовольны отказом Центризбиркома провести перед голосованием тестирование всех сотрудников на коронавирус.
В этой связи члены УИК решили сами позаботиться о своем здоровье и отказались от работы.
Пока это первый случай полного отказа УИК от участия в организации голосования по поправкам.
Напомним, что ранее члены избиркомов с совещательным голосом призвали коллег байкотировать голосование по поправкам, так как в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки они рискуют заразиться коронавирусом и заразить других людей.