Участник акции «Он нам не царь» отсудил компенсацию в 750 тысяч рублей за незаконный арест
Житель Санкт-Петербурга Михаил Цакунов, оправданный по делу о применении насилия к полицейскому на протестной акции «Он нам не царь», отсудил компенсацию за незаконное уголовное преследование. Суд назначил ему компенсацию в размере 750 тысяч рублей
Житель Санкт-Петербурга Михаил Цакунов, оправданный по делу о применении насилия к полицейскому на протестной акции «Он нам не царь», отсудил компенсацию за незаконное уголовное преследование. Суд назначил ему компенсацию в размере 750 тысяч рублей.
Адвокат «Правозащиты Открытки» Павел Ясман сообщил «МБХ медиа», что защита требовала назначить компенсацию Михаилу Цакунову в размере 2 млн рублей, то есть по 5 тысяч рублей за каждый день в СИЗО (356 суток) и еще 220 тысяч рублей за 4,5 месяца действия подписки о невыезде.
Михаил Цакунов был задержан задержали 5 мая 2018 года возле Зимнего дворца. По версии следствия молодой человек выбил зуб полицейскому. Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга признал его виновным и назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей, однако Петербургский горсуд отменил этот приговор за отсутствием состава преступления.