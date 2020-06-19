Внука экс-губернатора Хабаровского края арестовали на 12 суток за пьяное ДТП
Пресненский райсуд Москвы признал его виновным в управлении автомобилем в пьяном состоянии. Также выяснилось, что Игорь Ишаев ранее были лишен водительских прав
Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь арестован на 12 суток по делу о ДТП, совершенном в состоянии алкогольного опьянения.
Пресненский райсуд Москвы признал его виновным в управлении автомобилем в пьяном состоянии. Также выяснилось, что Игорь Ишаев ранее были лишен водительских прав.
17 июня Игорь Ишаев на автомобиле «Порше Панамера» на высокой скорости протаранил две машины, которые двигались по встречной полосе. В результате аварии никто не пострадал. Медицинское освидетельствование подтвердило, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сам Ишаев в суде заявил, что он выпил две банки пива уже после столкновения, чтобы снять стресс. Причиной аварии он назвал «застрявшую на педали газа ногу», которая была травмирована.
В 2017 года Игорь Ишаев уже попадал в аварию, когда на скорости более 225 километров в час протаранил легковушку и фуру. Один из пострадавших получил тяжелые травмы. Дело было закрыто за примирением сторон.
Напомним, что экс-губернатор Виктор Ишаев находится под домашним арестом по обвинению в хищении 5,7 млн рублей у государственной компании «Роснефть», в которой он занимал должность вице-президента.