19 июня 00:06
В Госдуме коронавирусной инфекцией переболели 30 депутатов
Вячеслав Володин посетовал, что депутатам, к сожалению, сложно соблюдать режим самоизоляции, поскольку они должны в рамках своих обязанностей принимать избирателей и ездить в регионы, от которых избирались
В Государственной думе коронавирусом переболели не менее 30 депутатов. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В интервью «Газете.Ru» Володин посетовал, что депутатам, к сожалению, сложно соблюдать режим самоизоляции, поскольку они должны в рамках своих обязанностей принимать избирателей и ездить в регионы, от которых избирались. Спикер Госдумы отметил, что парламентарии в основном заражаются коронавирусом при общении с другими людьми на работе.
По словам Володина, в Москве заразившиеся COVID-19 депутаты прикреплены к Центральной клинической больнице (ЦКБ), а в регионах их лечат «как обычных граждан».