18 июня 18:02
Павел Дуров раскритиковал Apple и Google за «безумную комиссию» для разработчиков приложений
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google из-за комиссии в размере 30% с покупок в мобильных приложениях, которые установлены пользователями через их официальные магазины App Store и Google Play
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google из-за комиссии в размере 30% с покупок в мобильных приложениях, которые установлены пользователями через их официальные магазины App Store и Google Play.
Павел Дуров сообщил, что Apple и Google «навязывают безумный налог в 30%» на все цифровые товары, продаваемые на каждом мобильном телефоне в мире. В итоге пользователи платят по более высоким ценам, а «стартапы и целые индустрии разрушаются или никогда не появляются».
Основатель Telegram отметил, что регуляторы не обращают внимания на «этот абсурд» уже в течение 10 лет.
Дуров со своей стороны предлагает устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений.