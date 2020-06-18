18 июня 16:54
В результате стрельбы в московской квартире погибли четыре человека
В квартире силовики обнаружили тела мужчины, двух женщин и ребенка. Telegram-канал «112» сообщает, что мужчина по имени Савелий пришел к своей бывшей сожительнице, после чего застрелил ее. Также он убил ее подругу и ребенка, а затем покончил с собой
Фото: Телеканал "Звезда"
Сотрудники московской полиции взяли штурмом квартиру в доме 38 на улице Приорова, откуда были слышны выстрелы.
В квартире силовики обнаружили тела мужчины, двух женщин и ребенка. Telegram-канал «112» сообщает, что мужчина по имени Савелий пришел к своей бывшей сожительнице, после чего застрелил ее. Также он убил ее подругу и ребенка, а затем покончил с собой.
Соседи убитой рассказали, что после обеда они услышали крики из квартиры, а спустя некоторое время раздались выстрелы. Жильцы вызвали полицию, которая штурмом взяла квартиру.