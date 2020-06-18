Бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну продлили арест до сентября
Дело бывшего главы Серпуховского района продолжают разбирать, несмотря на пандемию коронавируса. Сегодня в Подольском городском суде состоялось очередное заседание
Дело бывшего главы Серпуховского района продолжают разбирать, несмотря на пандемию коронавируса. Сегодня в Подольском городском суде состоялось очередное заседание. Самого Александра Шестуна в суд не доставили - в «Матросской тишине», где он в данный момент содержится, до сих пор действует режим карантина. Однако его подключили посредством видеоконференцсвязи.
Адвокаты Шестуна ходатайствовали о переводе их подзащитного на домашний арест, ссылаясь на сложную эпидемиологическую обстановку в связи с распространением COVID-19 и информации о переоборудовании одного из корпусов СИЗО «Матросская тишина» под инфекционный стационар.
В итоге судья Юферова не находит оснований для изменения меры пресечения. «Данных о высоких рисках инфицирования в СИЗО судом не установлено», - говорит она. Арест Шестуну продлевается до 23 сентября 2020 года.
Следующее заседание по делу бывшего главы Серпуховского района намечено на 2 июля.