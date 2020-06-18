18 июня 16:25
На севере Москвы вооруженный мужчина открыл стрельбу в жилом доме. Есть погибшие
На севере Москвы в жилом доме №38 на улице Приорова произошла перестрелка. По предварительным данным, в квартиру к женщине с детьми проник неизвестный мужчина, после чего раздались выстрелы
Фото: ТАСС
На севере Москвы в жилом доме №38 на улице Приорова произошла перестрелка. По предварительным данным, в квартиру к женщине с детьми проник неизвестный мужчина, после чего раздались выстрелы.
Сейчас на месте происшествия сейчас работает полиция.
«Лента.ру» сообщает, что в результате стрельбы погибли четыре человека. Среди погибших двое детей в возрасте трех и четырех лет.
Подробности инцидента выясняются.