18 июня 15:55
Власти Евросоюза продлили еще на один год «крымские» санкции против России
Власти Евросоюза союза утвердили решение о продлении еще на один год экономических санкций в отношении России, которые были введены в связи с присоединением Крыма. Санкции продлеваются до 23 июня 2021 года
Власти Евросоюза союза утвердили решение о продлении еще на один год экономических санкций в отношении России, которые были введены в связи с присоединением Крыма.
В заявлении Совета ЕС говорится, что антироссийские санкции продлеваются до 23 июня 2021 года, сообщает ТАСС.
Напомним, ранее российские власти призывали Запад отменить действие санкций в связи с пандемией коронавируса, однако на этот призыв международное сообщество не отреагировало.