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18 июня 15:55

Власти Евросоюза продлили еще на один год «крымские» санкции против России

Власти Евросоюза союза утвердили решение о продлении еще на один год экономических санкций в отношении России, которые были введены в связи с присоединением Крыма. Санкции продлеваются до 23 июня 2021 года

Власти Евросоюза продлили еще на один год «крымские» санкции против России

Власти Евросоюза союза утвердили решение о продлении еще на один год экономических санкций в отношении России, которые были введены в связи с присоединением Крыма.

В заявлении Совета ЕС говорится, что антироссийские санкции продлеваются до 23 июня 2021 года, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее российские власти призывали Запад отменить действие санкций в связи с пандемией коронавируса, однако на этот призыв международное сообщество не отреагировало.

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