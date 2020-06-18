18 июня 15:34
Роскомнадзор объявил о разблокировке мессенджера Telegram
В сообщении ведомства говорится, что оно «позитивно оценило высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму», поэтому приняло решение о прекращении блокировки
Фото: 123ru.net
Роскомнадзор объявил о разблокировке мессенджера Telegram. Соответствующее решение ведомство приняло после консультаций с Генпрокуратурой.
В сообщении Роскомнадзора говорится, что ведомство «позитивно оценило высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму», поэтому было принято решение о прекращении блокировки мессенджера.
Напомним, ранее депутаты от «Справедливой России» Дмитрий Ионин, Федот Тумусов и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект о запрете блокировки мессенджера Telegram. Парламентарии отметили, что безуспешные попытки Роскомнадзора заблокировать мессенджер наносят ущерб престижу государственной власти.