В Приморском крае актера, сыгравшего в пародии про силовика-коррупционера, арестовали на 5 суток
Актера, играющего роль депутата Виталия Наливкина и подполковника МВД Алексея Андрейченко в пародийных роликах для YouTube-канала BARAKuda, задержали в Уссурийске. Ранее его пытались привлечь к ответственности за неуважение к власти из-за ролика о полицейском-коррупционере
Актера, играющего роль депутата Виталия Наливкина и подполковника МВД Алексея Андрейченко в пародийных роликах для YouTube-канала BARAKuda, задержали в Уссурийске. Ранее его пытались привлечь к ответственности за неуважение к власти из-за ролика о полицейском-коррупционере.
Режиссер и сценарист проекта Андрей Клочков сообщил Znak.com, что артиста (он просил не разглашать его имя) доставили в суд, который арестовал его на пять суток за мелкое хулиганство. Его обвинили в том, что он нецензурно выражался в общественном месте.
«Им поставили задачу отыграться, они с точки зрения закона не могут нам ничего предъявить, кроме мелкого штрафа. Поэтому они решили действовать такими методами. Просто привезли в суд, впаяли пять суток за якобы нецензурную брань», - заявил Андрей Клочков.
11 июня СМИ сообщили, что полиция проводит проверку пародийного видео, в котором рассказывалось о вымышленном силовике, подполковнике Алексее Андрейченко, задержанном за коррупцию. В ролике, в котором у полицейского нашли «сотни килограммов денег», силовики усмотрели признаки нарушения статьи о неуважении к власти.