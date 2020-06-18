Бизнесмены из окружения Владимира Путина получили миллиардные контракты на вывоз мусора
Контракты на 165 млрд рублей получили компании, связанные с другом президента и главой корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Эти фирмы стали операторами вывоза ТБО в Москве, Татарстане, Иркутской и Московской областях
Бизнесмены из окружения президента Владимира Путина стали главными бенефициарами мусорной реформы в России. Об этом говорится в совместном расследовании «Важных историй», «Жуковских вестей» и «Зебры-ТВ».
В ходе расследования журналисты проанализировали «мусорные» госконтракты общей стоимостью 2 трлн рублей. Именно такую сумму россияне заплатят за вывоз и утилизацию отходов в течение 10–15 лет.
Контракты на 165 млрд рублей получили компании, связанные с другом президента и главой корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Эти фирмы стали операторами вывоза ТБО в Москве, Татарстане, Иркутской и Московской областях.
Гоконтракты на вывоз отходов стоимостью 107 млрд рублей получила компания «Хартия», принадлежащая сыну экс-генпрокурора Юрия Чайки Игорю. Фирма будет вывозить мусор в Тульской, Ярославской, Владимирской, Московской областях и в нескольких округах Москвы.
Компании, связанные с гражданином Великобритании Марком Омельницким, получили контракты на вывоз мусора в Москве и Подмосковье на 88 млрд рублей. В расследовании отмечается, что г-н Омельницкий представлял интересы офшорных компаний еще одного друга президента Аркадия Ротенберга и его сына Игоря.
В Волгоградской, Мурманской, Нижегородской и Саратовской областях вывозом мусора займется компания «Управление отходами» (контракты на 63 млрд рублей), связанная с другом Владимира Путина Юрием Ковальчуком.