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Бизнес
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
18 июня 13:59

Бизнесмены из окружения Владимира Путина получили миллиардные контракты на вывоз мусора

Контракты на 165 млрд рублей получили компании, связанные с другом президента и главой корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Эти фирмы стали операторами вывоза ТБО в Москве, Татарстане, Иркутской и Московской областях

Бизнесмены из окружения Владимира Путина получили миллиардные контракты на вывоз мусора
Фото: Общая Газета

Бизнесмены из окружения президента Владимира Путина стали главными бенефициарами мусорной реформы в России. Об этом говорится в совместном расследовании «Важных историй», «Жуковских вестей» и «Зебры-ТВ».

В ходе расследования журналисты проанализировали «мусорные» госконтракты общей стоимостью 2 трлн рублей. Именно такую сумму россияне заплатят за вывоз и утилизацию отходов в течение 10–15 лет.

Контракты на 165 млрд рублей получили компании, связанные с другом президента и главой корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Эти фирмы стали операторами вывоза ТБО в Москве, Татарстане, Иркутской и Московской областях.

Гоконтракты на вывоз отходов стоимостью 107 млрд рублей получила компания «Хартия», принадлежащая сыну экс-генпрокурора Юрия Чайки Игорю. Фирма будет вывозить мусор в Тульской, Ярославской, Владимирской, Московской областях и в нескольких округах Москвы.

Компании, связанные с гражданином Великобритании Марком Омельницким, получили контракты на вывоз мусора в Москве и Подмосковье на 88 млрд рублей. В расследовании отмечается, что г-н Омельницкий представлял интересы офшорных компаний еще одного друга президента Аркадия Ротенберга и его сына Игоря.

В Волгоградской, Мурманской, Нижегородской и Саратовской областях вывозом мусора займется компания «Управление отходами» (контракты на 63 млрд рублей), связанная с другом Владимира Путина Юрием Ковальчуком.

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