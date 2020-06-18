Губернатор Сахалинской области с помощью суда отправил в отставку единственного мэра-коммуниста
В Сахалинской области суд удовлетворил иск губернатора региона Валерия Лимаренко о прекращении должностных полномочий главы Охтинского района Сергея Гусева (КПРФ)
В Сахалинской области суд удовлетворил иск губернатора региона Валерия Лимаренко о прекращении должностных полномочий главы Охтинского района Сергея Гусева (КПРФ).
В своем иске Валерий Лимаренко указал, что в деятельности главы Охтинского района были выявлены нарушения, а местные жители часто на него жаловались. Губернатор также указал, что по итогам первого квартала 2020 года исполнение ключевых показателей эффективности Сергея Гусева составляет всего 25%, а прокуратура установила, что он скрыл сведения о своей недвижимости и банковских счетах.
В мае Сергей Гусев стал фигурантом административного дела из-за незаконной охоты на уток. Чиновника вместе с другим охотником остановили инспекторы в районе залива Байкал, а при осмотре инспекторы обнаружили в их лодке 12 гусей и 45 уток, 19 из которых оказались самками, отстрел которых весной запрещен.
Сам глава района заявил, что на него идет атака «по всем фронтам». Отметим, что Гусев является последним избранным народом мэром на Сахалине, а также единственным представителем КПРФ на таком уровне власти.