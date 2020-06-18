В Росздравнадзоре сообщили о кончине 489 медиков от коронавируса
Отметим, что в Минздраве РФ в конце мая сообщали о кончине 101 медика от коронавируса, хотя в «Списке памяти», которые ведут врачи, числилось 311 человек. По состоянию на 18 июня, в «Списке памяти» указано 444 фамилии
Росздравнадзор подтвердил смерть 489 медицинских работников от коронавирусной инфекции и вызванных ею осложнений.
«Почти 500 человек наших с вами коллег мы, к сожалению, потеряли», - заявила глава ведомства Алла Самойлова, слова которой приводит ТАСС.
Отметим, что в Минздраве РФ в конце мая сообщали о кончине 101 медика от коронавируса, а глава Роспотребнадзора Анна Попова тогда заявила, что показатель смертности среди российских медиков во время пандемии коронавируса практически не изменился. «Сказать, что у нас какие-то необыкновенные цифры сегодня, отличные от другого периода, сегодня нельзя», - заявила чиновница. При этом в «Списке памяти», который ведут врачи, на конец мая числилось 311 человек. По состоянию на 18 июня, в этом списке уже 444 фамилии.
Всего в России, по официальным данным, от коронавируса скончались 7 660 человек.