В центре Севастополя после работ по благоустройству в клумбах выросла конопля
В Севастополе на клумбе, которая располагается на площади Ушакова, выросли кусты конопли. Чиновники сообщили, что растение уже выкорчевали и отдали на экспертизу с целью выяснить его сорт, а также содержание в нем наркотических веществ
В Севастополе на клумбе, которая располагается на площади Ушакова, выросли кусты конопли. Чиновники сообщили, что растение уже выкорчевали и отдали на экспертизу с целью выяснить его сорт, а также содержание в нем наркотических веществ.
Кусты конопли в клумбе выросли после проведения работ по благоустройству. Вице-губернатор Владимир Базаров, который курирует вопросы благоустройства, заявил, что пока не выяснял, откуда взялись заросли конопли. В беседе с «Новой газетой» чиновник предположил, что подрядчики сами могли не знать о наличии семян конопли в закупаемом грунте.
Растение было передано отделу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков севастопольского УМВД. Проводится экспертиза.
Позже в правительство города заявили, что подрядчик предоставил документы, подтверждающие, что почва и растения прошли фитоэкспертизу и санитарный контроль, а семян конопли в грунте не находили.
Чиновники полагают, что кто-то мог специально высыпать в клумбу семена конопли с целью провокации.
По данным «Новой», благоустройством Севастополя занималась компания ООО «Европарк», которая выполняет по госконтрактам аналогичные работы в Москве. Власти города потратили на благоустройство около 2 млрд рублей.