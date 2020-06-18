18 июня 11:58
В России за сутки выявили 7 790 новых случаев заражения коронавирусом
В России, согласно официальной статистике, продолжается общее снижение количества новых случаев заражения коронавирусом, хотя в отдельных регионах наблюдается резкий прирост заболевших
В России, согласно официальной статистике, продолжается общее снижение количества новых случаев заражения коронавирусом, хотя в отдельных регионах наблюдается резкий прирост заболевших.
Так, за сутки в стране выявлено 7 790 новых заболевших. Общее число заразившихся составляет 561 091 человек, из которых выздоровели 313 963 человека. Скончались 182 пациента с подтвержденным COVID-19.
В Москве зарегистрировано 1 040 новых случаев заражения, в Московской области – 667, в Петербурге – 231, в Нижегородской области – 233, в Свердловской области – 231, в Ростовской области – 146, а в Краснодарском крае – 156. В Ханты-Мансийском АО второй день наблюдается рост числа заразившихся более чем на 200 человек.